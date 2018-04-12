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12 апреля 2018
08:59:02

Командир экипажа МКС поздравил россиян с днем космонавтики

Человечеству предстоит много открытий в космосе, которые помогут улучшить жизнь на Земле, заявил российский космонавт Антон Шкаплеров, который возглавляет 55 экспедицию.

По его мнению, недалек тот день, когда человечество выйдет за пределы околоземной орбиты, создаст обитаемую станцию на поверхности Луны, пройдется по Марсу.

День космонавтики отмечается в России 12 апреля, в этот день в 1961 году летчик-космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим космический полет, облетев Землю на корабле "Восток".




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