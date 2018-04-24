В областной центре стартовал межрегиональный конкурс среди сотрудников ТЭЦ и ГРЭС холдинга «Т Плюс». Лучшие среди теплоэнергетиков определятся в четверг, 26 апреля.

Этот этап конкурса является финальным. Ему предшествовали отборочные соревнования, в которых приняли участие энергетики из 13 регионов страны. В число лучших вошли команды Владимирской ТЭЦ-2, Кировской ТЭЦ-3, Чебоксарской ТЭЦ-2, Пермской ТЭЦ-9, Саратовской ТЭЦ-5, Ново-Свердловской ТЭЦ (г.Екатеринбург) и ТЭЦ ВАЗа (г.Тольятти).

В течение трех дней работники семи электростанций «Т Плюс» будут бороться за звание лучшего по профессии. В общей сложности энергетики пройдут испытания на 9 этапах. В частности, участникам соревнований предстоит доказать знание нормативно-технической документации; ликвидировать аварийную ситуацию на ТЭЦ, смоделированную компьютерной программой; проверить свои навыки в плане оказания первой помощи пострадавшему и многое другое.

Напомним, что на предыдущих соревнованиях профмастерства «Т Плюс», которые проводились в 2016 году, лучшей была признана команда ТЭЦ ВАЗа. Впоследствии ребята с ТЭЦ ВАЗа завоевали «бронзу» на Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства теплоэнергетиков в 2017 году в Москве.

Фото "Т плюс"