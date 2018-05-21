Почти 400 раз пожаловались жители губернии на недобросовестных юридических лиц. В этом году они были оштрафованы почти на полмиллиона рублей.

За первый квартал 2018 года в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления поступило 371 обращение от граждан. Жители области сообщали о нарушении юридическими лицами требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». «Коллекторы» были чересчур настойчивы в своих звонках, сообщениях и визитах.

В результате рассмотрения жалоб и обращений граждан, УФССП России по Самарской области составлено 29 протоколов об административной ответственности в отношении юридических лиц по ст. 19.7 КоАП РФ (Непредставление сведений) и 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности).

Судами г. Самары и Самарской области рассмотрено 13 протоколов. Юридические лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере от 20 до 55 тысяч рублей. Всего в этом году «коллекторы» были оштрафованы на 465 тысяч рублей.

Управление ФССП России по Самарской области напоминает. Непосредственное взаимодействие с должником (личные встречи, телефонные переговоры) допускается:

– в рабочие дни с 8 до 22 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни с 9 до 20 часов по местному времени;

– не более одной личной встречи в неделю;

– не более одних телефонных переговоров в сутки;

– не более двух телефонных переговоров в неделю;

– не более восьми телефонных переговоров в месяц.

Направление смс-уведомлений, телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, возможно:

– в рабочие дни в период с 8 до 22 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 9 до 20 часов по местному времени;

– не более двух раз в сутки;

– не более четырех раз в неделю;

– не более шестнадцати раз в месяц.

Если вам стало известно о нарушении действующего законодательства со стороны лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности, вы можете сообщить об этом в УФССП России по Самарской области в отдел по ведению государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченных задолженностей. Он располагается по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 17, т. 8 (846) 266-62-35.