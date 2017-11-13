Роскомнадзор выпустил специальное предупреждение на этот счёт. Там подчеркнули незаконность таких звонков, если заёмщик или его представитель не давали на это разрешения.

Пострадавшие от незаконных действий сборщиков долгов могут обращаться в Роскомнадзор с жалобой, к которой необходимо приложить подтверждающие материалы.