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26 марта 2018
12:23:46

Количество жертв пожара в Кемерово достигло 56 человек

Среди них есть дети, их число не называется. За медицинской помощью обратились более 40 человек, в больнице остаются 10. Возгорание возникло минувшим днём на четвёртом этаже центра, где располагались кинотеатры и детский развлекательный центр.

Спасение осложнялось обрушениями конструкций, а также взрывом газового баллона. Об этом рассказал ТАСС зам.начальника Управления МЧС по кемеровской области Владимир Тихомирова. По его словам, на момент прибытия первых подразделений с четвёртого этажа уже шёл густой дым. Задымление было настолько сильным, что было не понятно, что загорелось. Людей спасали при помощи различных условий и пожарных подъёмных механизмов. Таким образом удалось спасти более ста человек.

В оперативном штабе признали, что часть дверей, предназначенных для эвакуации, была закрыта. Кроме того, помещения кинозалов были обиты горючим пластиком и утеплителем, который практически не поддавался тушению.

Следственный комитет России произвел задержания лиц, имеющих отношение к торговому центру в Кемерове, где произошел пожар. Об этом сообщила представитель СК Светлана Петренко: «Ведутся активно следственные действия. Уже задержаны и допрашиваются 4 человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания.

Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр». По словам Петренко, уголовное дело расследуется по трем статьям: причинение смерти по неосторожности, нарушение противопожарных требований и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Кемеровская трагедия обозначила серьёзную проблему, связанную с несоблюдением норм безопасности в местах досуга. Такое мнение высказала уполномоченный по  правам ребенка Анна Кузнецова. Она также добавила, что детей и взрослых необходимо обучать правилам поведения в условиях чрезвычайных ситуаций.

Росгвардия проведет проверку деятельности сотрудников охраны торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. «Росгвардия в  пределах своей компетенции проверит действия охраны ТЦ. Если факт подтвердится, будем добиваться привлечения этих людей к  уголовной ответственности и  аннулирования лицензии частной охранной организации (с наложением максимальных штрафных санкций на юридических и  должностных лиц)», — написал Хинштейн в Твиттере. Так он  прокомментировал сообщения в  СМИ со  ссылкой на очевидцев о  том, что охранники после возникновения пожара перекрыли проходы по  лестницам, не  давая детям из игровой комнаты на четвертом этаже спуститься вниз.

В Кемеровской области в ближайшие дни будет объявлен траур по погибшим. Об этом сообщил ранее первый зам.губернатора Владимир Чернов. Муниципальные учреждения культуры отменили развлекательные мероприятия. В частности, в ближайшие 3 дня отменены кинопоказы. Матчи 30 тура Футбольной национальной лиги начнутся с минуты молчания в память о погибших в Кемерово.

Источник Эхо Москвы




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