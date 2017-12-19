Прием заявлений стартовал сегодня в 9 утра. Департамент информационных технологий и связи Самарской области сообщает, что запись стартовала успешно. Информационная система выдержала пиковые нагрузки и работает штатно.
За первые пять минут, как сообщает Волга Ньюс, было подано 1551 заявление, при том, что всего в лицеях и колледжах Тольятти в наличии 950 вакантных мест.
Такое требование содержится в поправках Минздрава в закон о качестве и безопасности продуктов
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Накануне вечером 33-летняя женщина и 15-летняя девушка стояли у обочины на улице Дзержинского...
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ДТП произошло накануне поздно вечером на улице Коммунальной возле «Ресурконтракта».