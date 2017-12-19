Прием заявлений стартовал сегодня в 9 утра. Департамент информационных технологий и связи Самарской области сообщает, что запись стартовала успешно. Информационная система выдержала пиковые нагрузки и работает штатно.

За первые пять минут, как сообщает Волга Ньюс, было подано 1551 заявление, при том, что всего в лицеях и колледжах Тольятти в наличии 950 вакантных мест.