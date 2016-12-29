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29 декабря 2016
08:08:54

Количество предварительных версий причин катастрофы Ту-154 под Сочи сокращается

По мере расшифровки бортовых самописцев упавшего судна. Как сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС, катастрофа могла произойти из-за совокупности человеческого фактора и технической неисправности.

«Данные параметрического самописца свидетельствуют о некорректной работе механизма впуска-выпуска закрылков во время набора высоты. Одновременно есть основания предполагать, что экипаж мог допустить ошибки в принятии решений», - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, ни одна из версий, которые сейчас высказываются, не может считаться достоверной до официального сообщения о причинах случившегося. По сведениям агентства, первые официальные результаты расшифровки «черных ящиков» самолета могут быть обнародованы в течение ближайших суток.

Источник НСН




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