По мере расшифровки бортовых самописцев упавшего судна. Как сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС, катастрофа могла произойти из-за совокупности человеческого фактора и технической неисправности.
«Данные параметрического самописца свидетельствуют о некорректной работе механизма впуска-выпуска закрылков во время набора высоты. Одновременно есть основания предполагать, что экипаж мог допустить ошибки в принятии решений», - сказал собеседник агентства.
Вместе с тем, ни одна из версий, которые сейчас высказываются, не может считаться достоверной до официального сообщения о причинах случившегося. По сведениям агентства, первые официальные результаты расшифровки «черных ящиков» самолета могут быть обнародованы в течение ближайших суток.
Источник НСН
Новый проект поднимет уровень экологической культуры горожан...
Это, в том числе, штраф за опасное вождение, новая форма полиса ОСАГО и мн.др...
Публикацию осудили пользователи соцсетей...
из-за гриппа...
Как и в большинстве случаев, кто-то выехал на "встречку"...
Подводя итоги года, в компании отметили, что 2016 стал очень продуктивным...
Ребенка зовут Владислав Гуляев...