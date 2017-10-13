Об этом пишет издание «День города», которое ссылается на руководителя департамента культуры Наталью Тонковидову. Предстоящая оптимизация детской библиотечной сети подразумевает сокращение с 1 января числа структурных подразделений с 23-х до 14.
Оптимизация, по словам Натальи Тонковидовой, продиктована необходимостью приведения структуры в соответствии с новым нормативом. Согласно документу, на 10 тысяч детского населения должна приходиться 1 детская библиотека.
Но найдены варианты, при которых интересы читателей не будут ущемлены: они смогут посещать близлежащие взрослые библиотеки, расположенные либо через стенку от детской, либо в шаговой доступности. Туда же будут переданы и книжные фонды закрытых детских библиотек.
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