Об этом пишет издание «День города », которое ссылается на руководителя департамента культуры Наталью Тонковидову. Предстоящая оптимизация детской библиотечной сети подразумевает сокращение с 1 января числа структурных подразделений с 23-х до 14.

Оптимизация, по словам Натальи Тонковидовой, продиктована необходимостью приведения структуры в соответствии с новым нормативом. Согласно документу, на 10 тысяч детского населения должна приходиться 1 детская библиотека.

Но найдены варианты, при которых интересы читателей не будут ущемлены: они смогут посещать близлежащие взрослые библиотеки, расположенные либо через стенку от детской, либо в шаговой доступности. Туда же будут переданы и книжные фонды закрытых детских библиотек.