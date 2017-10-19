Договоренность достигнута на встрече директора тольяттинского театра Янины Незванкиной с ректором российского института театрального искусства Григорием Заславским и деканом режиссёрского факультета Владимиром Байчером.

Раз в сезон в «Колесо» будет приезжать один из выпускников ведущего театрального института России и на Камерной сцене создаст спектакль. Эта постановка станет его дипломной работой, курировать которую будет руководитель режиссерской мастерской выпускника. Сам проект будет осуществлен под патронатом ректора ГИТИСа Григория Заславского. Более того, на постановку будет выделено целевое финансирование Министерства культуры.

Отмечается, что еще в 90-х годах прошлого столетия основатель «Колеса» Глеб Дроздов намеревался сделать наш театр региональной базой ГИТИСа.