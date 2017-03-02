Футболист петербургского "Зенита"неоднократно нарушал правила дорожного движения,а в последний раз был остановлен за выезд на встречную полосу в центре Москвы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной полиции, административный материал уже передан в суд для рассмотрения по существу.

По данным ГУ МВД, в ночь на 26 февраля в районе дома 5 на Страстном бульваре инспектор ДПС за нарушение правил дорожного движения остановил автомобиль Bentley. На водителя, которым оказался футболист Кокорин, был составлен административный протокол.

Статья предусматривает административный штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев, уточнили в полиции.