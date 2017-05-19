В эту субботу наш город присоединится к Международной акции «Ночь музеев». Каждый тольяттинский музей предложил свою программу.

Так, художественный музей приглашает на «Кофейную ночь» - она пройдет с 18:00 до 1:00. В программе: кофе, спектакль от театра «Секрет», шоу световых картин, мастер-класс по историческому танцу, просмотр короткометражных фильмов и фотозона.

Тольяттинский краеведческий музей зовет на «Ночь революций». Будут организованы интерактивные и театрализованные площадки, квест по музейным подвалам, мастер-классы по изготовлению тачанки, буденовки, а также расследования, посвященные революциям 20 века.

«Чёрно-синяя ночь» пройдет в Отделе современного искусства художественного музея. Рекомендуется DRESS-CODE: одежда черно-синего цвета.

Городской музейный комплекс «Наследие» проведет пешеходные экскурсии. Экскурсия «Старый Ставрополь» начнется от кинотеатра «Буревестник», «Соцгород и его окрестности» — от театра «Колесо». Продолжением станут интерактивные площадки на территории музея: мастер-классы по изготовлению кукол, вязанию крючком и вышиванию, викторины, рисование песком, аквагрим. Желающие смогут ознакомиться с экспозицией «Старый…новый город: история одного дома» или интерактивной выставкой «Тайны забытых вещей».