Роспотребнадзор губернии с начала сезона зарегистрировал уже 109 пострадавших от укусов, что на 76 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. На зараженность вирусом энцефалита исследовано 75 клещей, снятых с людей, в 4 экземплярах обнаружен антиген.

Тольяттинцам, которые в эти дни собираются на дачи или в лес, стоит в обязательном порядке использовать защитную одежду и репелленты. Кроме того, на территориях высокого риска заражения людей будут проводиться акарицидные обработки.

С начала года против клещевого вирусного энцефалита в Самарской области иммунизировано 5704 человека, это в 2 раза больше, чем в прошлом году (2650 человек).