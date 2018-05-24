Об этом сообщает Приволжский Гидрометцентр. Новый режим введет на период с 24 по 30 мая. При V классе пожары возникают от любого источника огня и высоких температур. Горение происходит весьма интенсивно, и огонь быстро распространяется. Непосредственное тушение невозможно, за исключением едва начавшихся пожаров.

Как рассказал глава регионального МЧС, в этом году на территории области произошло три природных пожара на особо охраняемых территориях, а также зарегистрировано 1586 загораний сухой травянистой растительности.

По результатам проведенных проверок сообщений о загораниях, рейдовых осмотров и совместных патрулирований территорий, возбуждено 281 административных дело, ответственности привлечены 61 гражданин, 6 должностных и 4 юридических лица.