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24 мая 2018
08:12:55

Класс пожароопасности в лесах губернии повышен до самого высокого, пятого

Об этом сообщает Приволжский Гидрометцентр. Новый режим введет на период с 24 по 30 мая. При V классе пожары возникают от любого источника огня и высоких температур. Горение происходит весьма интенсивно, и огонь быстро распространяется. Непосредственное тушение невозможно, за исключением едва начавшихся пожаров.

Как рассказал глава регионального МЧС, в этом году на территории области произошло три природных пожара на особо охраняемых территориях, а также зарегистрировано 1586 загораний сухой травянистой растительности.

По результатам проведенных проверок сообщений о загораниях, рейдовых осмотров и совместных патрулирований территорий, возбуждено 281 административных дело, ответственности привлечены 61 гражданин, 6 должностных и 4 юридических лица.




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