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27 ноября 2017
09:20:21

Китайцы хотят знать, как Самара готовится к чемпионату мира по футболу

В областной столице работает съемочная группа телеканала PP Sport из Китая. Гости провели интервью с вице-губернатором Александром Фетисовым, посетили строящийся стадион «Самара Арена», а также побывали на матче ФНЛ «Крылья Советов» – «Шинник», который прошел в субботу и завершился вничью 3-3.

Итогом работы телевизионщиков станет документальный фильм, сообщили в департаменте по связям со СМИ администрации губернатора Самарской области.




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