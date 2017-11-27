В областной столице работает съемочная группа телеканала PP Sport из Китая. Гости провели интервью с вице-губернатором Александром Фетисовым, посетили строящийся стадион «Самара Арена», а также побывали на матче ФНЛ «Крылья Советов» – «Шинник», который прошел в субботу и завершился вничью 3-3.
Итогом работы телевизионщиков станет документальный фильм, сообщили в департаменте по связям со СМИ администрации губернатора Самарской области.
Отборочный тур II Областного ежегодного конкурса-фестиваля вокального искусства пройдёт в ТГУ 7 декабря.
Безработный житель Кинеля причастен к ряду хищений денежных средств у пожилых граждан
В среду состоятся общественные слушания
Продукция предприятия по производству кондитерских изделий славится на рынке
В Рособрнадзоре научились вычислять учеников, которые оперативно выкладывают в интернет ответы
Машины будут использоваться местными государственными службами
Об этом рассказали в Куйбышевской транспортной прокуратуре