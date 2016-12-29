В Китае установлен новый национальный рекорд. Женщина в возрасте 64 лет выносила и родила здорового ребенка. Как сообщает местная пресса, жительница китайской провинции Цзилинь стала самой возрастной мамой в КНР. Пожилая пара приняла решение завести малыша в таком возрасте после смерти своего единственного сына.
Врачи отмечают, что и мальчик, и его мама чувствуют себя нормально.
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