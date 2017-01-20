За минувший год население страны увеличилось на восемь миллионов человек. Теперь общая численность составляет один миллиард 382 миллиона. В Китае в последние годы наблюдается процесс стремительного старения населения – люди старше 60 лет составляют примерно 17%.

Именно этот факт заставил власти КНР несколько лет назад пересмотреть политику «одна семья – один ребенок». По новым правилам разрешено иметь второго ребенка в семьях, где муж или жена были единственными детьми у своих родителей.

Однако самой острой проблемой населения Китая является нехватка молодых женщин: численность мужчин составила 708,15 млн человек, а женщин - 674,56 млн. Таким образом, китайцам не хватает 33,6 млн женщин. Это также вызывает большую озабоченность властей