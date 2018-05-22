Решение правительства может вступить в силу в начале 2019 года. Рождаемость в китайских семьях строго регулируется государством. С 1979 года семьям было запрещено иметь больше одного ребенка. Исключения составляли некоторые этнические группы и регионы страны.
В 2015 году китайцам разрешили иметь до двух детей. При этом в последние годы в КНР все чаще поднимался вопрос о негативных последствиях подобной политики. Страна столкнулась с увеличившимися темпами старения населения, нелегальными абортами и практикой тайного рождения детей.
Источник Мир новостей
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