Решение правительства может вступить в силу в начале 2019 года. Рождаемость в китайских семьях строго регулируется государством. С 1979 года семьям было запрещено иметь больше одного ребенка. Исключения составляли некоторые этнические группы и регионы страны.

В 2015 году китайцам разрешили иметь до двух детей. При этом в последние годы в КНР все чаще поднимался вопрос о негативных последствиях подобной политики. Страна столкнулась с увеличившимися темпами старения населения, нелегальными абортами и практикой тайного рождения детей.