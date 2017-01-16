В пятый раз в своей спортивной карьере.

Приглашенные звезды отечественного автоспорта из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Москвы и других городов России 15 января 2017 года не сумели объехать скоростного тольяттинского пилота, отмечает Сититраффик .

Издание отмечает, что Ладыгин и Брагин изначально были в числе фаворитов гонки - имена этих опытнейших пилотов значились во главе таблицы с итогами квалификационных заездов.

Компанию тольяттинскому пилоту на пьедестале составили другие местные спортсмены - Михаил Митяев, занявший второе место, и Дмитрий Брагин, неожиданно для всех, оказавшийся лишь третьим. Талантливый ульяновский гонщик Егор Санин оказался в шаге от заветного наградного подиума - на четвертом месте.

Фото: citytraffic.ru

Призом для победителя Рождественской гонки стал автомобиль LADA Granta в версии Drive Active.