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16 января 2017
09:12:04

Кирилл Ладыгин стал победителем ледовой "Рождественской гонки"

В пятый раз в своей спортивной карьере.

Приглашенные звезды отечественного автоспорта из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Москвы и других городов России 15 января 2017 года не сумели объехать скоростного тольяттинского пилота, отмечает Сититраффик.

Издание отмечает, что Ладыгин и Брагин изначально были в числе фаворитов гонки - имена этих опытнейших пилотов значились во главе таблицы с итогами квалификационных заездов.

Компанию тольяттинскому пилоту на пьедестале составили другие местные спортсмены - Михаил Митяев, занявший второе место, и Дмитрий Брагин, неожиданно для всех, оказавшийся лишь третьим. Талантливый ульяновский гонщик Егор Санин оказался в шаге от заветного наградного подиума - на четвертом месте.

Фото: citytraffic.ru

Призом для победителя Рождественской гонки стал автомобиль LADA Granta в версии Drive Active.




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