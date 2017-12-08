Лидером антирейтинга, по версии журнала Rolling Stone, стала пятая часть франшизы «Трансформеры» под названием «Последний рыцарь». Эксперты назвали работу режиссёра Майкла Бэя, «дном киносаги».
На втором месте оказалась экранизация книги Стивена Кинга «Тёмная башня», третью строчку заняла картина «На 50 оттенков темнее» Джеймса Фоули.
Источник Говорит Москва
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