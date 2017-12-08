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08 декабря 2017
09:21:23

Кинокритики выбрали худшие фильмы 2017 года

Лидером антирейтинга, по версии журнала Rolling Stone, стала пятая часть франшизы «Трансформеры» под названием «Последний рыцарь». Эксперты назвали работу режиссёра Майкла Бэя, «дном киносаги».

На втором месте оказалась экранизация книги Стивена Кинга «Тёмная башня», третью строчку заняла картина «На 50 оттенков темнее» Джеймса Фоули.

Источник Говорит Москва




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