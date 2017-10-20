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20 октября 2017
10:45:47

Каждый третий житель Тольятти хотел уволиться после отпуска

Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter узнавала у сотрудников городских компаний, как им удалось отдохнуть в этом году. Этим  летом в отпуске побывали 68% жителей нашего региона, 17% еще планируют пойти, а вот 11% не были и не планируют. При этом половина участников опроса отмечает, что отдохнуть удалось, и отпуск прошел лучше, чем ожидалось.

Каждый четвертый даже успел соскучиться по коллегам и любимой работе, а вот каждый третий подумывал об увольнении. Женщины оказались довольнее мужчин качеством отдыха: 53% против 44%. Стоит отметить также, что минувшим летом путешествия по России среди жителей нашего города пользовались большей популярностью, чем поездки в другие страны.

Почему не всем удалось пойти в отпуск? Каждый десятый признался, что решил сэкономить на будущую длительную поездку. Каждый пятый решил не терять в зарплате, каждый четвертый не смог оставить на коллег работу, которой слишком много. А вот почти половина (47%) признались, что не смогли себе позволить поехать куда-нибудь, поэтому не пошли в отпуск.




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