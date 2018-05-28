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28 мая 2018
09:54:40

Каждый четвертый продаваемый в России автомобиль является отечественным

К таким выводам пришли эксперты агентства «Автостат». Больше всего машин традиционно реализует АВТОВАЗ. С января по март продажи Lada составили почти 110 тысяч экземпляров, показав рост 25%. Вторую позицию занимает ГАЗ, продажи которого превысили17 тысяч машины и выросли на 10%.

На третьем месте автомобили УАЗ. Продано почти 11 тыс. штук, что на 17% меньше, чем в прошлом году. Согласно данным экспертов, лидером российского вторичного рынка является Lada, на долю которой пришлось 26% от общего объема.

Источник Автостат




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