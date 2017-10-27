Президент Республики Нурсултан Назарбаев подписал указ, который появился на сайте главы государства. В документе говорится, что правительству Казахстан необходимо образовать Национальную комиссию, которая обеспечит поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. Процесс будет проходить под контролем специальной Национальной комиссии и администрации президента.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня опубликования. В новом проекте казахского алфавита на латинице 32 буквы, специфические звуки обозначены буквами с апострофами. Использование латинской графики, по мнению властей, должно упростить для казахов изучение английского, а для иностранцев — казахского.

Кириллический алфавит в Казахстане официально используют с 1940 года. Анонсируя переход к латинице, Назарбаев призвал соотечественников бережно относиться к русскому языку, который, по его словам, открыл стране путь к мировой культуре и науке.