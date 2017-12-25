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25 декабря 2017
08:25:49

Католики всего мира сегодня отмечают Рождество Христово

Это один из самых уважаемых праздников в Западной Европе, он является государственным более чем в 100 странах мира. Центральным событием празднеств станет обращение Папы Римского к верующим.

Рождественские торжества проходят и в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан. Вифлеем традиционно считается местом рождения Иисуса Христа. Сюда ежегодно съезжаются туристы и паломники из разных стран, а также христиане из самой Палестины и соседнего Израиля.

Точная дата рождения Иисуса в Библии не упоминается.




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