слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
11 января 2017
14:20:26

Касаткиной прочат большое спортивное будущее

Во вторник теннисистка из Тольятти Дарья Касаткина одержала во втором круге турнира в Сиднее историческую победу. Впервые в карьере она обыграла первую ракетку мира, которой в данный момент является немка Ангелика Кербер. Заслуженный тренер России и Украины Владимир Камельзон в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» выразил уверенность: этот успех не случаен:

- Это очень приятная сенсация. Касаткина в последние полтора-два года уже показывала достойные результаты, - отметил Камельзон. - И ее победа над первой ракеткой мира не случайна. Хорошая новость перед Открытым чемпионатом Австралии. И, конечно, мы ждем Касаткину на St.Petersburg Ladies Trophy в конце января - начале февраля. Дарья уже показывала у нас в Питере хороший результат в прошлом году, когда попала в четверку сильнейших.

Владимир Камельзон выразил уверенность в успехе тольяттинской спортсменки:

- Абсолютно. И по возрасту, и по постановке игры. Она воспитана на нашей, советской и российской методике. Глубоко убежден в том, что ее результаты базируются именно на этом. Касаткина взялась не откуда-нибудь, а из Самарской области, города Тольятти. Там хороший теннисный центр, откуда вышли Анастасия Павлюченкова, ее брат Александр. Хочу также отметить, что Даша крепка не только своей техникой, но и физически, и у нее очень мощная мотивация. У нее все получится.




Последние новости Тольятти

12 января
20:39
Тольяттинским любителям искупаться в проруби 19 января отказано официально

Об этом сообщил руководитель Цетра гражданской защиты населения

12 января
15:55
Минтруд не поддержал продление рабочего дня курильщикам

Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

12 января
15:41
В сети появилось видео, где водитель не пускает "скорую" к умирающему человеку

Ролик публикует на youtube.ru телеканал "360"

12 января
15:29
Развод с Анжелиной Джоли пошел на пользу Бреду Питу?

Актер стал вести здоровый образ жизни

12 января
15:23
Полуголый мужчина напугал девочку в Тольятти

Родители обратились в полицию

12 января
15:15
В Питере угнали "ГАЗель" с колбасой

Стоимость груза оцениватеся почти в полтора миллиона рублей

12 января
14:32
«Лыжня России»: подготовка в Тольятти началась

В нынешнем году Общегородской день лыжника пройдет 12 февраля на своем традиционном месте

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+