Во вторник теннисистка из Тольятти Дарья Касаткина одержала во втором круге турнира в Сиднее историческую победу. Впервые в карьере она обыграла первую ракетку мира, которой в данный момент является немка Ангелика Кербер. Заслуженный тренер России и Украины Владимир Камельзон в разговоре с корреспондентом «Советского спорта » выразил уверенность: этот успех не случаен:

- Это очень приятная сенсация. Касаткина в последние полтора-два года уже показывала достойные результаты, - отметил Камельзон. - И ее победа над первой ракеткой мира не случайна. Хорошая новость перед Открытым чемпионатом Австралии. И, конечно, мы ждем Касаткину на St.Petersburg Ladies Trophy в конце января - начале февраля. Дарья уже показывала у нас в Питере хороший результат в прошлом году, когда попала в четверку сильнейших.

Владимир Камельзон выразил уверенность в успехе тольяттинской спортсменки:

- Абсолютно. И по возрасту, и по постановке игры. Она воспитана на нашей, советской и российской методике. Глубоко убежден в том, что ее результаты базируются именно на этом. Касаткина взялась не откуда-нибудь, а из Самарской области, города Тольятти. Там хороший теннисный центр, откуда вышли Анастасия Павлюченкова, ее брат Александр. Хочу также отметить, что Даша крепка не только своей техникой, но и физически, и у нее очень мощная мотивация. У нее все получится.