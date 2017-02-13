По мнению гендиректора Renault, этому не помешает даже нынешняя нестабильность на российском авторынке. Гон сохраняет оптимизм в отношении тольяттинского автогиганта из-за среднесрочного плана развития компании, утвержденного в декабре.
Он включает в себя запуск 12 новых моделей, оптимизацию производства, сокращение запасов и дальнейшую локализацию производства сборочных компонентов. В прошлом году завод принес французскому владельцу 89 млн евро убытка, пишут «Ведомости». Это значительно меньше 620 миллионов, которые Renault потерял из-за АВТОВАЗа в 2015 году
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