ДТП произошло в Смоленской области: легковушка улетела в кювет. На помощь пострадавшим поспешили автоледи и водитель фуры.

В тот момент, когда они помогали людям выбраться, мимо на большой скорости проехал автомобиль скорой помощи. Это зафиксировал видеорегистратор легковушки, стоящей на дороге. Об этом сообщает портал "Смоленск 2.0".