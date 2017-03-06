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06 марта 2017
09:28:13

Карета "Скорой помощи" проехала мимо аварии

ДТП произошло в Смоленской области: легковушка улетела в кювет. На помощь пострадавшим поспешили автоледи и водитель фуры.

В тот момент, когда они помогали людям выбраться, мимо на большой скорости проехал автомобиль скорой помощи. Это зафиксировал видеорегистратор легковушки, стоящей на дороге. Об этом сообщает портал "Смоленск 2.0".




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