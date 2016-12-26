Житель нашего города снял на видео одну из стоянок праздничных машин, которые проехали по нашему городу в минувшее воскресенье. Мужчина, который называется себя Вконтакте «Взрослым ребенком », выложил его в сеть, спроводив комментариями в духе «жесть» и «кошмар».

По его словам, тольяттинцы, собравшиеся на площади у ДС «Вогларь», готовы были раздавить друг друга, лишь бы стать обладателем бесплатной бутылки напитка. Вот его комментарий к ролику, который он же разместил в группе «Происшествия Тольятти». Публикуем без исправлений:

«И что это было??? Конечно же сейчас будет проще полить грязью организацию колонны, участников события у ДС "Волгарь", из которых там многие бросали машины везде где им удобно, за одно, по традиции и автора видео обложить. Но вот что увидел по факту, из предновогоднего вечера, на который людей пришло больше чем на новый год. Детей там было не на много меньше, чем взрослых. Эти же самые взрослые, за бесплатную банку колы, готовы идти по головам детей. Всего я не усмотрел и не заснял, потому что в один момент потерял из вида ребёнка и во весь ор его звал, в надеже найти.

Благо он сообразил всю суть происходящего и вылез из толпы, обойдя меня сзади по сугробам. Но вот один определённый момент заставил сильно вздрогнуть, из за него же, ещё сильнее переживал. Когда маленькую девочку просто прижали к автомобилю, на записи видно плохо, она в слезах кричала от боли. Не знаю кем её приходится человек в светлом пуховике, он сделал правильное решение, посадив её на капот авто.

Тольяттинцы от своего не благополучия готовы детей давить за банку лимонада или халява так разум затуманивает? Не удивительно что стадо недовольно, когда к нему относятся как к стаду. Это сообщение точно дойдёт до участников событий, ведь узнали о мероприятии, именно из соцсетей. Так вот ответьте сами себе на вопрос, вы люди или животные???»