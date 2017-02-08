Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин предложил освободить жителей новостроек от взносов на капремонт. Зачем делать ремонт в доме, который только что построили? - сказал Степашин в интервью "Российской газете".
Он предложить сделать отсрочку от таких платежей как минимум на 5 лет. Степашин также сообщил, что в прошлом году был завершен капитальный ремонт более 41 тысячи многоквартирных домов. Это примерно в два раза больше, чем в 2015. Всего россияне собрали на капремонт более 142 миллиардов рублей.
Источник Маяк
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