Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин предложил освободить жителей новостроек от взносов на капремонт. Зачем делать ремонт в доме, который только что построили? - сказал Степашин в интервью "Российской газете".

Он предложить сделать отсрочку от таких платежей как минимум на 5 лет. Степашин также сообщил, что в прошлом году был завершен капитальный ремонт более 41 тысячи многоквартирных домов. Это примерно в два раза больше, чем в 2015. Всего россияне собрали на капремонт более 142 миллиардов рублей.