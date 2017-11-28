Об этом сообщает региональный фонд капитального ремонта Самарской области.

В ходе контрольного выезда на объекты в Автозаводском районе Тольятти специалисты НО "региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта" рассказали о темпах капитального ремонта многоквартирных домов в Автограде.

Начальник отдела технического надзора ФКР Алексей Соколов напомнил, что в этом году в Тольятти запланирован капремонт в 160 МКД на сумму 2 296, 6 млн. рублей. Из них в 109 домах работы (на сумму 1 075,1 млн руб.) закончат в этом году, а в 51 доме капремонт (на сумму 1 221,5 млн руб.) было решено начать в нынешнем сезоне, а завершить в 2018-м.

Однако, судя по темпам, происходит опережение плана. По данным на 23 ноября, из полусотни домов, которые планировали сдавать на следующий год, работы в 48 объектах уже закончили, остальные пока еще ведутся. То есть процент исполнения уже достиг 94,1%.

Что касается объектов, сдача которых запланирована в текущем году, договоры с подрядчиками на сегодня заключены по 103-м из них, где в 71 МКД ремонт уже закончен, в 32 еще ведется. По пяти домам с собственниками производят пересогласование видов работ. Еще по одному многоквартирному дому собственники сейчас заняты оформлением спецсчета в целях формирования на нем финансового фонда для проведения капремонта.

По поводу вида работ пояснили, что у большинства объектов текущего плана будут заменены инженерные системы (119 домов), 34 дома получат новые крыши, шесть обретут современные лифты и у одного МКД будет обновленный фасад.

Специалисты ФКР напомнили, что в целом региональная программа предусматривает выполнение капремонта в 2 212 многоквартирных домах Тольятти. В течение 2014-2016-го в Автограде работы уже провели в 516 МКД на общую сумму 2 020,5 млн. руб., а взносов за это время поступило 1 417,4 млн рублей.

Что касается текущего периода, то с начала этого года тольяттинцы заплатили в фонд капремонта взносов на общую сумму 852,129 млн руб. (а начислено по квитанциям было 762,150 млн рублей). Соответственно, процент собираемости составил 111%. Кстати, он вырос, ибо по итогам семи месяцев 2017-го он соответствовал 107,2%.

Помимо уже вышесказанного, сообщили о том, что в 2018-м запланировано потратить на капремонт МКД в Тольятти еще 1 150,7 млн. руб., а в 2019-м - 1 069,3 млн. рублей. То есть всего за период 2017-2019 гг. в Тольятти должны провести работ на общую сумму 4 548,34 млн. рублей.

Также представители фонда капремонта обращают внимание жителей на то, что в тех домах, где ведется капремонт, всегда развешивают информацию о видах работ и контактах подрядчика на подъездах и информационных досках. Но многие люди по невниманию не читают ее и в случае проблем по привычке звонят в свои управляющие компании. На самом деле обращаться нужно напрямую к исполнителям работ.