Речь идет о конкретной речной прогулке, которая прошла с нарушением требованиям безопасности. Как рассказали в транспортной полиции Сызрани, на теплоходе для часовой прогулки по Волга собралось свыше 100 пассажиров, в том числе дети, что превышало допустимую пассажировместимость судна.
Своими действиями капитан нарушил правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации, лицензионные правила перевозки и создал необоснованный риск для жизни и здоровья пассажиров. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит капитану, - это лишение свободы на срок до двух лет.
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