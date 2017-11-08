Речь идет о конкретной речной прогулке, которая прошла с нарушением требованиям безопасности. Как рассказали в транспортной полиции Сызрани, на теплоходе для часовой прогулки по Волга собралось свыше 100 пассажиров, в том числе дети, что превышало допустимую пассажировместимость судна.

Своими действиями капитан нарушил правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации, лицензионные правила перевозки и создал необоснованный риск для жизни и здоровья пассажиров. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит капитану, - это лишение свободы на срок до двух лет.