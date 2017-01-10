Пресс-центр мэрии сообщает: 11 января школы Тольятти начнут работать по обычному графику. Каникулы не будут продлены, так как заболеваемость ОРВИ и гриппом находится в пределах нормы.
Но школьники Тольятти выйдут с каникул завтра...
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