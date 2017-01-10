Местные СМИ сообщают о продлении карантина в школах нашего региона. Каникулы, вероятно, продолжатся до конца недели. Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Самаре превышает норму на 28%, в связи с чем готовится постановление главного санитарного врача о введении ограничительных мероприятий сроком на 7 дней. Об этом сообщает информационный портал Волга Ньюс.
Тем временем, по сообщению тольяттинского издания «Сититраффик», власти Тольятти созвали совещание, посвященному тому же вопросу. Вероятнее всего, в городе будет принято решение, аналогичное самарскому: каникулы для школьников продлят как минимум до конца недели, отмечает издание.
Но школьники Тольятти выйдут с каникул завтра...
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