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10 января 2017
11:44:17

Каникулы в школах Тольятти продлят до конца недели?

Местные СМИ сообщают о продлении карантина в школах нашего региона. Каникулы, вероятно, продолжатся до конца недели. Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу в Самаре превышает норму на 28%, в связи с чем готовится постановление главного санитарного врача о введении ограничительных мероприятий сроком на 7 дней. Об этом сообщает информационный портал Волга Ньюс.

Тем временем, по сообщению тольяттинского издания «Сититраффик», власти Тольятти созвали совещание, посвященному тому же вопросу. Вероятнее всего, в городе будет принято решение, аналогичное самарскому: каникулы для школьников продлят как минимум до конца недели,  отмечает издание.




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