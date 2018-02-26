За три недели до выборов им предстоит ежедневно полемизировать в эфире федеральных телеканалов и радиостанций. В первом раунде дискуссия состоится между Павлом Грудининым, Ксенией Собчак, Борисом Титовым и Владимиром Жириновским. Действующий глава государства Владимир Путин, баллотирующийся на новый срок как самовыдвиженец, от участия в дебатах отказался. Так же, как и 4 года назад.