За три недели до выборов им предстоит ежедневно полемизировать в эфире федеральных телеканалов и радиостанций. В первом раунде дискуссия состоится между Павлом Грудининым, Ксенией Собчак, Борисом Титовым и Владимиром Жириновским. Действующий глава государства Владимир Путин, баллотирующийся на новый срок как самовыдвиженец, от участия в дебатах отказался. Так же, как и 4 года назад.
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