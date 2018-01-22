Встреча с Павлом Грудининым пройдет 25 января в тольяттинской филармонии. Сначала власти предоставили для этих целей помещение ДКиТ, но затем передумали, чем немного переполошили сторонников коммуниста. С чем связана замена, не сообщается. Встреча в филармонии начнется в 16-00.