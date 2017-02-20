В мэрии предоставили список всех участков магистралей, на которых с 10 марта можно будет увидеть спецтехнику.

В 2017 году в Автозаводском районе будут отремонтированы пять участков магистралей на общую сумму 264 млн руб.: Фабричный проезд (от ул. Коммунальная до Южного шоссе с парковочными площадками возле коллцентра Сбербанка), ул. Борковская (от Южного шоссе до ул. Северная), ул. Ботаническая (от от Южного шоссе до ул. Коммунальная), дорога от ул. 40 лет Победы до бульвара Здоровья и ул.Спортивная (от ул. Юбилейная до Московского пр-та).



В Центральном районе направят 387 млн руб. на ремонт следующих восьми дорог: ул. Лесная (от ул. К. Маркса до бульвара 50 лет Октября, включая кольцевую развязку), ул. Баныкина (от ул. Голосова до ул. Комсомольская), ул. К. Маркса (от ул. Лесная до ул. Ленинградская), ул. Мичурина (от Автозаводского шоссе до ул. Ленина), ул. Толстого (от ул. Кудашева до ул. Ломоносова), ул. Гидростроевская (от ул. Мира до ул. Республиканской), ул. Строителей, ул.Комсомольская (от ул. К. Маркса до ул. Победы).



В Комсомольском районе ремонт коснется трех участков магистралей на общую сумму 192 млн руб.: ул. Громовой (от ул. Матросова до ул. Кунеевская), ул. Матросова ( от ул. Громовой до ул. Комсомольская, включая кольцевую развязку), ул. Кунеевская (о ул. Баныкина до ул. Громовой).