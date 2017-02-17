Секретами поделились специалисты Роскачества. Специалисты ведомства, как никто другой знают, в чем отличие настоящего продукта от подделки. Чтобы праздник был приятным, а его главный атрибут - блины - вкусным, следует знать следующее.

Мука

У хорошей муки приятный вкус, немного сладковатый, именно из такой муки получатся вкуснейшие блины. Однако мука не должна быть клейкой при смешивании с жидкостью, так как избыток склеивающего свойства испортит качество блинов. Эксперты утверждают, чтобы блины получались тонкими, важно, чтобы мука была сухой и слегка поскрипывала между пальцами.

А вот лучшую муку, достойную государственного Знака качества, ищите в исследовании Роскачества

Яйцо

Куриные яйца – важнейший компонент при замешивании теста для блинов, придающий особый золотистый цвет и пористость главному угощению праздника весны.

С одной стороны, кажется, что выбрать яйца не составляет труда. Тем не менее в этом процессе достаточно разных нюансов.

Согласно действующим российским стандартам, на каждом яйце, произведенном на птицефабрике, должна быть маркировка, которая состоит из букв «Д» (диетическое) и «С» (столовое). Диетические яйца – это не какой-то особый сорт яиц, это те же столовые яйца. Их отличие заключается в свежести. Любое диетическое яйцо превращается в столовое по истечении семи дней после производства

Единственная разница в том, что у диетических яиц очень маленький воздушный мешочек под скорлупой, именно поэтому они чистятся хуже столовых.

Кроме буквенных обозначений, на упаковке обязательно должен быть указан срок изготовления, срок хранения и производитель, причем, чем он ближе по географическому расположению к торговой точке, тем лучше. Отдельное внимание важно уделить скорлупе: на ней не должно быть трещин, сколов, перьев, а также следов помета.

Яйца должны храниться при температуре от 0 до 20 °С и относительной влажности воздуха 85–88% до 25 суток, при этом, стоит отметить, что мытые яйца хранятся в холодильнике не более 12 суток.

Не советуем обращать внимание на надписи «био», «эко», «органические» на упаковке яиц. Учитывая то, что в России нет никакой сертификации по этому вопросу, подобная эффектная маркировка не может ничего гарантировать. Существует мнение, что шероховатая скорлупа является признаком низкокачественного товара, который не богат витаминами и имеет более хрупкую структуру, то есть такой товар легко разбить. Лабораторные исследования Роскачества никакой взаимосвязи между текстурой скорлупы и качеством яйца не выявили.

Результаты исследования для грамотного выбора яиц, доступен на портале Роскачества

Подсолнечное масло

Бутылка подсолнечного масла на кухне – один из основополагающих компонентов приготовления блинов. Рафинированное масло подходит именно для жарки, в то время как нерафинированное – т.е. неочищенное, идеально для заправки салатов. Рафинированное масло содержит меньше полезных веществ, так как проходит больше стадий очистки, однако, выдерживает температуру до 230 °С, не пенится и не дымит, а также обладает нейтральным вкусом.

Сегодня на полках магазинов можно увидеть самые разные этикетки: «без консервантов и красителей», «холодный отжим», «с витамином Е», «без холестерина».

Выбрать действительно качественный товар можно, обращая внимание на срок годности, чем ближе масло к истечению срока годности, тем выше показатель его перекисного числа, который влияет на окисляемость продукта и придает прогорклый вкус. На глаз следует также оценить цвет и степень чистоты продукта. Чем светлее рафинированное масло, тем оно лучше и больше очищено, помутневший осадок – первый признак испорченности.

Помимо этого, при выборе подсолнечного масла важно обращать внимание, в каких условиях оно хранится. Так, под воздействием любого света масло быстро портится и теряет свои полезные свойства. Именно поэтому рекомендуется выбирать продукт из дальнего ряда, заглянув в глубину полки. Подходящая температура хранения – от +5 до +20 °С.

Отметим, что исследование Роскачества показало высокую культуру производства растительного масла. Свыше 50% образцов дотянулись до повышенных требований к качеству и претендуют на государственный Знак качества. Детальные результаты исследования найдете здесь

Масло сливочное

Сливочное масло – продукт, который по праву можно назвать не просто товаром народного потребления, а одним из главных компонентов для приготовления блинов. Именно от сливочного масла зависит аппетитный блеск и ароматный вкус. Самым популярным среди россиян и по совместительству самым универсальным для кулинарных целей является традиционное сливочное масло жирностью 82,5%.

Важно понимать, что настоящее сливочное масло делают исключительно из молочных жиров, используя коровье молоко, сливки и другие продукты переработки молока. Присутствие в составе пальмового, арахисового, кокосового масла или так называемого заменителя молочных жиров обязательно должно сопровождаться надписью «маргарин» или «спред» на упаковке. Поэтому необходимо обращать внимание на то, что написано на этикетке. И действительно, исследование Роскачества показало, что распространенный потребительский миф о повсеместной фальсификации молочной продукции не подтвердился – растительные жиры были выявлены в менее 10% случаев.

Эксперты считают, что лучше покупать сливочное масло в фольге, которая по сравнению с более «модным» пергаментом обеспечивает лучшую сохраняемость масла, так как задерживает испарение влаги. Фольга также защищает продукт от фотоокисления. Именно из-за света в масле начинают происходить окислительные процессы, из-за которых появляется полупрозрачный желтый или просто отличающийся по цвету слой на поверхности масла.

Помимо хорошей упаковки на качество и сохранность продукта влияют условия, при которых масло хранится в магазинах. На прилавках обязательно должен соблюдаться установленный температурный режим - от +2 до +6 °C. При любых первых признаках порчи – кисловатом вкусе, неравномерном цвете – смело выбрасывайте масло. Не стоит использовать его даже для выпечки.

А чтобы точно не ошибиться с выбором традиционного сливочного масла, стоит детально изучить исследование Роскачества

Икра лососевых

Для любителей гастрономических экспериментов красная икра станет яркой аристократической начинкой для блинов.

Лучше всего выбирать икру с маркировкой «ГОСТ» на упаковке и изготовленную в местах традиционного лова рыбы семейства лососевых – на Камчатке и Сахалине. Так вы снизите вероятность того, что икру приготовили из замороженных ястыков (тонкой прочной пленки с икрой рыбы). На икре, изготовленной по ГОСТу, обязательно должен быть указан вид рыбы семейства лососевых, а также дата производства.

Хорошая икра будет произведена в те месяцы, когда рыба семейства лососевых идет на нерест, ориентировочно с мая по октябрь. Отметим, что кижуча на Камчатке разделяют на летнего, осеннего и зимнего, таким образом, нерест этого вида заканчивается в декабре-феврале.

Внимательно осмотрите банку на предмет внешних повреждений, она ни в коем случае не должна быть вздутой, так как вздутая банка – признак наличия недопустимых видов микробов. Немаловажным является температура, при которой икра хранится в холодильной камере. Идеальные условия – от -4 до –6 °С.

Кроме того, цифры, выбитые на жестяной банке с икрой должны быть выпуклыми, что является подтверждением заводского производства.

Выбрать действительно высококачественный продукт можно только с помощью веерных исследований Роскачества, ориентируясь на российский Знак качества, который стоит искать на этикетке товара. Результаты исследования можно посмотреть здесь

Слабосоленый лосось

Помимо красной икры еще одной популярной на сегодня начинкой для блинов стала нарезная малосоленая красная рыба, которая придает блюду приятный солоноватый оттенок и интересный вкус.

Тем более, что красная рыба, реализуемая в виде аккуратных ломтиков, не подразумевает каких-то дальнейших дополнительных кулинарных обработок, поэтому сразу отправляется на тарелки. Рыба должна быть без видимых повреждений, иметь чистую поверхность и обладать свойственным лососевым рыбам цветом, вкусом и запахом.

Кроме того, при изучении упаковки обращайте внимание на так называемые довески, с помощью которых некоторые производители добавляют массу продукта до заявленных значений. Так, некачественный довесок может содержать в себе несъедобную шкуру либо кости рыбы.

Также большинство покупателей, приобретая продукты соответствующей товарной категории, не покупают конкретно «лосося», «нерку» или «кижуча», они покупают «красную рыбу», именно поэтому каждый производитель обязан указывать на упаковке вид рыбы, чтобы не вводить потребителя в заблуждение.

Рыбная продукция особенно подвержена росту бактерий, поэтому рекомендованная температура хранения слабосоленой рыбы не должна превышать +4 ˚С. Открытую упаковку специалисты рекомендуют хранить в холодильнике не более двух суток.

Специальные ДНК-исследования выявили ряд случаев подмены видов рыб. Чтобы избежать некачественных покупок, изучайте исследование на портале Роскачества

Мед

Мед принято считать натуральным продуктом с лечебным эффектом. Однако в период проводов зимы и прихода весны он может служить не только отличным противовирусным средством, но и полезным и сладким лакомством к блинам.

Сегодня одной из важнейших проблем медового рынка стала подмена натурального продукта. ГОСТированными видами монофлорных сортов меда являются всего три: гречишный, липовый и подсолнечниковый.

Согласно указанному ГОСТу в меде должно быть не более 21% влаги, так как ее превышение приводит к брожению. Это можно заметить по появившимся пузырькам газа, образовавшейся на поверхности пене, что значительно ухудшает вкус продукта.

При покупке меда в магазине также исследуйте качество упаковки – она должна быть герметичной. В целостности упаковки поможет убедиться наклейка-«язычок». Помимо крупных супермаркетов и специализированных магазинов мед можно купить на сельскохозяйственных ярмарках. В таких случаях стоит обратить особое внимание на этикетку и подтверждающие сопроводительные документы (ветеринарное свидетельство, протокол испытаний, декларация соответствия качества).

Современные методы удешевления продукции меда – использование глюкозно-фруктозного сиропа или подмена вида, при которой более дешевый мед продается как дорогой и ценный. Косвенные показатели фальсификации регламентируются не обязательными требованиями, а добровольными ГОСТами, таким образом, выпуская продукцию по ТУ, производитель полностью может заменить натуральный мед сладким сиропом. Исследования ранее показали, что подобные факты фальсификации могут встречаться в 20% случаев. Чтобы не купить сладкий сироп вместо натурального меда, стоит внимательно изучить исследования Роскачества

Сушки

Традиционным атрибутом масленичных гуляний всегда были русские сушки. Однако в последние годы это лакомство утратило свою популярность и востребованность. Тем не менее, считается, что высушенное тесто сушек гораздо полезнее и легче набухших сдоб. И все же минимализм сушки не мешает производителям проявлять фантазию и сдабривать изделие маком, глазурью, шоколадом или ванильной крошкой.

Один из главных показателей качества сушки – ее влажность, от которой зависит хрупкость изделия, то есть возможность разгрызть сушку и не повредить зубы. Специалисты говорят, что хорошая сушка, если ее сжать одной рукой, должна разломиться на четыре части. Чем выше влажность, тем ниже хрупкость сушек и хуже потребительские свойства этого продукта. Кроме того, высокая влажность – это стартовый сигнал для того, чтобы в сушке начали развиваться недопустимые микроорганизмы.

Кроме того, ряд производителей сушек наносят на упаковку своей продукции слово «детские». Однако на сегодняшний день ГОСТа на хлебобулочные изделия для детского питания нет. Тем не менее благодаря круглой форме сушек малышам очень удобно держать данное изделие в руке. Таким образом, сушка может играть роль съедобной погремушки.

Отметим, что в данной категории Роскачество не выявило ни одного нарушения, тем самым, можно сказать, нашло идеальный отечественный продукт. А вот высококачественные сушки, достойные государственного Знака качества, чьи потребительские свойства превышают даже верхние планки ГОСТа, ищите здесь