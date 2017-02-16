Напоминаем, что в Самарской области ежегодно проходит гражданская акция #опасныйлед . Она направлена на оперативное выявление адресов домов, улиц, тротуаров, где плохо работают коммунальные службы – нечищеные дороги и тротуары, есть угроза схода снега с крыши и падения сосулек.

Для участия в акции необходимо сфотографировать опасное место, выложить снимок (или видео) на своей странице в социальных сетях: Вконтакте, Facebook, twitter, и др. Под фотографией указать адрес, где сделана фотография, и поставить хештег «#опасныйлед ».

По хештегу активисты регионального отделения народного фронта «За Россию» будут просматривать фотографии и оперативно реагировать: сообщать об этом в администрации городов, отслеживать, насколько оперативно реагируют управляющие компании и как они взаимодействуют с администрациями.

Главная цель акции – обезопасить людей и заставить администрации муниципалитетов и управляющие компании ответственнее относиться к своим обязанностям.