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16 февраля 2017
11:54:05

Как тольяттинцы могут привлечь внимание к коварным сосульки, свисающим с крыш

Напоминаем, что в Самарской области ежегодно проходит гражданская акция #опасныйлед. Она направлена на оперативное выявление адресов домов, улиц, тротуаров, где плохо работают коммунальные службы – нечищеные дороги и тротуары, есть угроза схода снега с крыши и падения сосулек.

Для участия в акции необходимо сфотографировать опасное место, выложить снимок (или видео) на своей странице в социальных сетях: Вконтакте, Facebook, twitter, и др. Под фотографией указать адрес, где сделана фотография, и поставить хештег «#опасныйлед».

По хештегу активисты регионального отделения народного фронта «За Россию» будут просматривать фотографии и оперативно реагировать: сообщать об этом в администрации городов, отслеживать, насколько оперативно реагируют управляющие компании и как они взаимодействуют с администрациями.

Главная цель акции – обезопасить людей и заставить администрации муниципалитетов и управляющие компании ответственнее относиться к своим обязанностям.




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