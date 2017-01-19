Об этом рассказали в мэрии. В марте текущего года истекает срок полномочий действующего мэра Сергея Андреева. В соответствие с изменившимся Уставом, всенародно избирать градоначальника тольяттинцы больше не будут. Теперь эта ответственная миссия доверена местным депутатам. Именно им предстоит голосовать за кандидатов, которые будут отобраны специальной конкурсной комиссией.



Накануне гордума утвердила положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы г.о. Тольятти. Он будет проводиться в два этапа. Первый этап — подготовительный, который включает анализ поданных кандидатами документов и рассмотрение вопроса об их допуске к участию в конкурсе. Второй этап подразумевает обсуждение кандидатов и непосредственно отбор. Определено, что конкурсная комиссия будет состоять из 14 человек, семь из которых назначаются гордумой, а семь – губернатором Самарской области.



По результатам рассмотрения всех заявок, количество которых не ограничено, конкурсной комиссии нужно представить не менее двух кандидатур на заседание думы. После чего депутаты большинством голосов в ходе открытого голосования должны определить нового главу города.



Конкретные требования к претендентам на должность градоначальника пока не определены. Они будут прописаны в отдельном решении думы, которое планируется принять в феврале. Между тем, сами конкурсные процедуры будут запущены только после окончания срока полномочий действующего мэра. В соответствие с законодательством, он истекает 12 марта (второе воскресенье марта) 2017 года. Тем не менее, Сергей Андреев, равно как и его заместители, продолжат исполнять свои обязанности и после этого рубежа — до вступления в должность вновь избранного главы города.



Вопрос о том, когда определится имя градоначальника, остается открытым. В зависимости от количества кандидатов и темпов работы конкурсной комиссии, процедура отбора может затянуться. Если же комиссия не определится как минимум с двумя кандидатурами, либо дума по каким-то причинам не примет решение ни по одному из претендентов, конкурс будет проводиться повторно.



Добавим, что вновь избранный глава Тольятти в соответствие с Уставом будет одновременно исполнять обязанности руководителя администрации города.