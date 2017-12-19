Такое требование содержится в поправках Минздрава в закон о качестве и безопасности продуктов. В документе сказано, что соль, обогащенная йодатом калия, должна использоваться при приготовлении блюд в образовательных и медицинских организациях и учреждениях культуры. Все они также обязаны покупать хлебобулочные изделия с йодированной солью.

А розничным торговцам надлежит обеспечить наличие в магазинах обогащенной соли. В пресс-службе Минздрава сообщили, что проект закона дорабатывается и вскоре будет направлен в правительство. Цель — решить проблему йодного дефицита у граждан страны, уточнили в министерстве.