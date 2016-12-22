Такое поручение дал своим сотрудникам прокурор Самарской области Константин Букреев. Представители надзорного органа проверят работу органов местного самоуправления, а также специализированных служб по организации очистки улиц. Такие проверки пройдут по всей губернии.

По данным городской мэрии, магистрали, дворовые проезды и тротуары в период снегопадов в среднем в Тольятти убирают 162 снегоуборочные машины. Дороги сначала обрабатываются специальной противогололедной смесью, а когда толщина снега достигает 8 сантиметров, расчищают с помощью техники. Работы проводятся преимущественно вечером и ночью, когда интенсивность движения транспорта минимальна.