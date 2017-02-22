65% популярных у россиян марок этих консервов в масле не соответствуют ГОСТу. К такому выводу пришли эксперты Роскачества. Исследование организации показало, что все шпроты безопасны для употребления в пищу, но с качеством проблемы: производители подменяют одну рыбу другой, заменяют ее маслом и не следят за размером. Обнаруженные отклонения от госстандартов не являются критичными, не влияют на вкус продукта и другие характеристики безопасности.

В «Роскачестве» подчеркнули, что производители «имеют право выпускать продукцию по любой нормативной документации». То есть соблюдение ГОСТа не обязательно, продукт можно делать по техническим условиям (ТУ), составленным на усмотрение производителя. Но при этом закон запрещает вводить потребителей в заблуждение, что и происходит, если на этикетке есть знак ГОСТ, а сама технология стандарту не отвечает.

В начале января замглавы Росрыболовства Петр Савчук утверждал, что отечественные производители выпускают продукцию высокого качества, а наличие собственного сырья позволяет им устанавливать доступную цену. Он говорил об этом, комментируя заявление Россельхознадзора о готовности к частичному возобновлению поставок рыбных консервов с отдельных предприятий Латвии и Эстонии. Ввоз в Россию рыбных консервов из этих стран был запрещен в мае 2015 года. Савчук считает, что «при снятии ограничений прибалтийским поставщикам придется побороться за место на полке».