В субботу, 16 декабря, космический камень под названием «3200 Фаэтон» пролетит мимо планеты на расстоянии всего 10,3 миллиона километров. Это самый близкий подход для этого крупного объекта за последние 40 лет.
Достигающий 5 километров в поперечнике, «Фаэтон» вдвое меньше астероида, который уничтожил динозавров 65 миллионов лет назад. На этот раз угрозы столкновения нет, но объект пройдет достаточно близко, чтобы его можно было увидеть в телескоп.
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