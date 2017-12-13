В субботу, 16 декабря, космический камень под названием «3200 Фаэтон» пролетит мимо планеты на расстоянии всего 10,3 миллиона километров. Это самый близкий подход для этого крупного объекта за последние 40 лет.

Достигающий 5 километров в поперечнике, «Фаэтон» вдвое меньше астероида, который уничтожил динозавров 65 миллионов лет назад. На этот раз угрозы столкновения нет, но объект пройдет достаточно близко, чтобы его можно было увидеть в телескоп.