Об этом предупреждают астрономы NASA. Имея скорость 34 километра в секунду, на минимальное расстояние к нашей планете астероид подлетит 4 февраля.

Беспокоиться не о чем, ведь даже в этот день космический объект будет в десять раз дальше от Земли, чем Луна. Вероятность его столкновения с Землей равна нулю.