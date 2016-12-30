слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
30 декабря 2016
13:16:07

К Всемирному координированному времени в новогоднюю ночь добавят 1 секунду

Как пояснили в Международной службе вращения Земли, целая секунда набежала за прошедший год из-за того, что наша планета оборачивается вокруг своей оси за 24 часа и  две тысячные секунды. Поэтому и требуется подобная компенсация.

Между тем, введение дополнительной секунды порой сказывается на работе техники. В  1997 году это почти на сутки вывело из строя систему ГЛОНАС, в  2012 поступали сообщения о задержках авиарейсов, а в 2015 наблюдались сбои в работе разных интернет-сервисов.

Источник ТАСС




Последние новости Тольятти

30 декабря
14:57
В России нужно ввести штрафы за мат в общественных местах

Это предложение Русской православной церкви.

30 декабря
14:55
Родители 12 жертв педофила из Жигулевска не знали о случившемся до визита следователей

Извращенца осудили за 64 преступления

30 декабря
14:50
Украина начнет сбивать самолеты, нарушившие ее границу

Такое разрешение военные страны получили от кабмина

30 декабря
14:33
В России будут блокировать сайты на основе данных от Центробанка

Регулятор подписал соглашение с Координационным центром национального домена сети интернет.

30 декабря
14:32
Новогодняя ночь в Тольятти будет теплой и снежной

Температура - от нуля до 3 мороза

30 декабря
13:47
Тольяттинец купил в «Ашане» лакомство с тараканами

Это было фасованное безе

30 декабря
13:40
В Самаре под колесами иномарки погибла пожилая женщина

 Жительница областной столицы пересекала проезжую часть в неположенном месте

© 1998-2016 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+