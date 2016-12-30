Как пояснили в Международной службе вращения Земли, целая секунда набежала за прошедший год из-за того, что наша планета оборачивается вокруг своей оси за 24 часа и две тысячные секунды. Поэтому и требуется подобная компенсация.

Между тем, введение дополнительной секунды порой сказывается на работе техники. В 1997 году это почти на сутки вывело из строя систему ГЛОНАС, в 2012 поступали сообщения о задержках авиарейсов, а в 2015 наблюдались сбои в работе разных интернет-сервисов.