Это российская национальная платежная система.. Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном переводе с 1 января 2018 года выплат бюджетникам на карты "Мир".

Система была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и MasterCard.

Руководство Госдумы решило подать пример и перевести свою зарплату на платежную карту "Мир". Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.