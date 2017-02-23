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23 февраля 2017
09:33:30

К тольяттинским бюджетникам придет "Мир"

Это российская национальная платежная система.. Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном переводе с 1 января 2018 года выплат бюджетникам на карты "Мир".

Система была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и MasterCard.

Руководство Госдумы решило подать пример и перевести свою зарплату на платежную карту "Мир". Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

 

Источник Маяк




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