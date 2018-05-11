Компания «Волжские коммунальные системы» продолжает масштабную кампанию по ограничению водоснабжения должникам. Еженедельные рейды будут проводиться с мая в установленном законом порядке. На сегодняшний день ВоКС недополучили от абонентов — юридических лиц более 12 миллионов рублей.
В списки на отключение от системы водоснабжения попали более 300 недобросовестных потребителей. Должникам, не желающим платить за потребленную воду, придется не только погасить долг, но и компенсировать расходы за работы по отключению.
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