Компания «Волжские коммунальные системы» продолжает масштабную кампанию по ограничению водоснабжения должникам. Еженедельные рейды будут проводиться с мая в установленном законом порядке. На сегодняшний день ВоКС недополучили от абонентов — юридических лиц более 12 миллионов рублей.

В списки на отключение от системы водоснабжения попали более 300 недобросовестных потребителей. Должникам, не желающим платить за потребленную воду, придется не только погасить долг, но и компенсировать расходы за работы по отключению.