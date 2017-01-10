Она впервые пройдет на автомобилях Лада Веста. Это флагман вазовского модельного ряда, поэтому его участие в знаковых для Тольятти заездах вполне объяснимо, считают на АВТОВАЗе.

Фото: ОАО АВТОВАЗ

Первым приглашенным гонщиком стал Кирилл Ладыгин – четырехкратный победитель Рождественских гонок, Человек-Лед.

Напомним, в 2016 году АВТОВАЗ решил не проводить традиционную Рождественскую гонку, пообещав в 2017-м организовать более зрелищное соревнование. Свое обещание компания намерена выполнить в полном объеме, и предстоящее событие должно стать действительно интересным и захватывающим. Рождественская Синхронная гонка состоится на автополигоне в селе Сосновка 15 января.

Приглашенные пилоты:



1. Виталий Петров, призер F1, призер WEC (World Endurance Championship); 2. Кирилл Ладыгин, призер WEC, победитель Рождественской Гонки 2015; 3. Алексей Басов, призер WEC; 4. Тимур Тимерзянов, трехкратный чемпион Европы по ралли-кроссу; 5. Михаил Грачев, многократный чемпион России по кольцевым гонкам, победитель этапов международной серии TCR; 6. Дмитрий Брагин, чемпион России в классах Туринг, Туринг-Лайт, обладатель Кубка России по трековым гонкам в классе Национальный; 7. Алексей Дудукало, вице-чемпион России в классе Туринг;

8. Николай Карамышев, двукратный победитель Гонки Звезд "За Рулем",

призер РСКГ (3 место), Туринг;

9. Михаил Митяев, вице-чемпион России в классе Туринг-Лайт; 10. Владимир Шешенин, чемпион России в классе Национальный; 11. Дмитрий Воронов, чемпион России по ралли в классе R3, обладатель Кубка России в классе N1600; 12. Егор Санин, чемпион России по ралли-кроссу в классе Национальный; 13. Егор Оруджев, призер серии Формула V8; 14. Сергей Рябов, чемпион России по зимнему треку.

