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28 марта 2018
12:43:29

К обелиску Славы в Центральном районе Тольятти несут цветы и игрушки

То же самое происходит у памятника "Признание в любви в "новом городе и у молодежного драмтеатра в Комсомольской районе. Так жители Тольятти вспоминают погибших на пожаре в Кемерово.

Торговый центр «Зимняя Вишня» в минувшие выходные был переполнен детьми, от того так много их среди жертв трагедии: 41 ребенок в числе 64 погибших.

Сегодня начались первые похороны. Они будут продолжаться еще несколько недель по мере опознания погибших. По всей стране объявлен общенациональный траур.

Фото: Александр Лобанов




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