То же самое происходит у памятника "Признание в любви в "новом городе и у молодежного драмтеатра в Комсомольской районе. Так жители Тольятти вспоминают погибших на пожаре в Кемерово.
Торговый центр «Зимняя Вишня» в минувшие выходные был переполнен детьми, от того так много их среди жертв трагедии: 41 ребенок в числе 64 погибших.
Сегодня начались первые похороны. Они будут продолжаться еще несколько недель по мере опознания погибших. По всей стране объявлен общенациональный траур.
Фото: Александр Лобанов
Говорит, был пьян, инструмент выбросил по дороге домой
Некоторые боятся, что исполнение закона просто уничтожит их ИП
В минувшую неделю было зафиксировано снижение заболеваемости – на 13,5%
Речь идет о тех, кого приговорили к обязательным или исправительным работам
В департаменте образования администрации ведут прием граждан по этому вопросу
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