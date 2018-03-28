То же самое происходит у памятника "Признание в любви в "новом городе и у молодежного драмтеатра в Комсомольской районе. Так жители Тольятти вспоминают погибших на пожаре в Кемерово.

Торговый центр «Зимняя Вишня» в минувшие выходные был переполнен детьми, от того так много их среди жертв трагедии: 41 ребенок в числе 64 погибших.

Сегодня начались первые похороны. Они будут продолжаться еще несколько недель по мере опознания погибших. По всей стране объявлен общенациональный траур.

Фото: Александр Лобанов