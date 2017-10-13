По данным Рыбного союза, цены на деликатес летом и осенью уже выросли на 54% — до 3 тыс. рублей за килограмм. Рост связывают с инвестиционными издержками компаний, а также политикой производителей, которые не хотят продавать икру в России дешевле, чем за границей, пишут «Известия».

В Рыбном союзе отмечают, что предстоящий сезон станет рекордным по росту розничных цен на икру.