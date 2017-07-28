Как сообщают «Известия», подорожание объясняется неурожаем в Латинской Америке.
Между тем, поданным Единой межведомственной информационно-статистической системы, растворимый кофе за 5 месяцев 2017 года подорожал на 9%, зерновой и молотый - на 6%. При этом наименьшие изменения в стоимости напитка зафиксированы в кофейнях. Там цена за чашку ароматного напитка увеличилась на 3%.
Источник НСН
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